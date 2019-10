Facebook censura alcune pagine con contenuti pro-curdi: "Violati i nostri standard"

"Non c’è spazio per le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri". Con questa motivazione Facebook aveva annunciato l'eliminazione dalla piattaforma delle pagine italiane inneggianti al fascismo. Ora la macchina della censura è tornata in atto: a farne le spese questa volta sono i profili che si sono esposti a favore delle popolazioni curde. La denuncia arriva dall'associazione Ya Basta Êdî Bese (letteralmente “Ora basta” in lingua curda) e dalla piattaforma di informazione Globalproject.