Profili rimossi, Facebook: "CasaPound diffonde odio, policy violata"

"Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia". E' quanto spiega un portavoce di Facebook in relazione agli account di CasaPound, movimento di estrema destra, rimossi perché "violano questa policy".