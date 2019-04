Exit poll elezioni Spagna: socialisti avanti, ultradestra per la prima volta in Parlamento

Secondo gli exit poll in Spagna, a urne chiuse, i socialisti del Psoe sono in testa ma non c'è una chiara maggioranza nel Parlamento. Il partito di estrema destra Vox entra, invece, in Parlamento per la prima volta in 40 anni nella storia della democrazia spagnola. Secondo i sondaggi per la tv pubblica, avrebbe ottenuto il 12,1% dei voti, pari a 36-38 seggi su 350.