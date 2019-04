La Spagna al voto, verso vittoria socialista ma senza maggioranza | Record di affluenza

Elezioni in Spagna, da Sanchez a Casado: ecco i cinque principali candidati premier Santiago Abascal (Vox) - Quarantatré anni, ex militante del PP minacciato dall'Eta in gioventù, è l'outsider che potrebbe rompere ogni equilibrio. Ha, infatti, introdotto una novità nel panorama politico spagnolo con Vox, formazione ultranazionalista, anti-immigrazione e anti-femminista che secondo i sondaggi si attesta al 10% in un Paese in cui l'estrema destra era quasi inesistente. Marginale fino ad appena qualche mese fa Abascal, barba impeccabilmente tagliata e sguardo penetrante, ha tratto beneficio dal suo discorso molto duro contro il separatismo catalano. Dettando l'agenda mediatica a colpi di dichiarazioni polemiche, attacca i media classici e si serve in modo massiccio dei social network per fare campagna elettorale Afp 1 di 5 Pedro Sanchez (Partito socialista Psoe) - Capo del governo socialista uscente, 47 anni, è il grande favorito nei sondaggi, che tuttavia ritengono non otterrà una maggioranza sufficiente a governare da solo. Dopo uno dei peggiori risultati mai registrati dal suo partito, il Psoe, alle urne nel 2016, Sanchez è salito al potere a giugno del 2018 per una mozione di sfiducia contro l'allora premier conservatore Mariano Rajoy, affondato dalla condanna del suo partito in uno scandalo di corruzione. Alla guida di un governo di minoranza, sostenuto da una maggioranza mista (di sinistra radicale, nazionalisti baschi e indipendentisti catalani), Sanchez, economista di formazione, è stato costretto a convocare elezioni anticipate dopo essere stato bocciato sul bilancio dai separatisti catalani. Alla guida dell'esecutivo con più donne nella storia di Spagna, ha dato un grande segnale in Europa al suo arrivo al potere a giugno accettando di offrire un porto ai 630 migranti della Aquarius. Dopo anni di severa austerità ha inoltre aumentato il salario minimo al 22% Afp 2 di 5 Pablo Casado (Partito popolare PP) - Trentotto anni, è diventato a luglio il più giovane capo della formazione conservatrice. Incaricato della comunicazione del PP sotto Mariano Rajoy, Casado, laureato in giurisprudenza, sempre sorridente, ha dato una svolta a destra al partito stringendo un'alleanza con l'estrema destra di Vox e i liberali di Ciudadanos in Andalusia, che gli hanno permesso di formare un governo regionale dopo le elezioni di dicembre e cacciare i socialisti da una loro roccaforte storica. Se tale alleanza si riproducesse a livello nazionale e ottenesse la maggioranza alle urne, Casado - che ha portato avanti una campagna molto aggressiva contro Pedro Sanchez accusandolo di avere tradito la Spagna dialogando con i separatisti della Catalogna - potrebbe diventare il primo ministro più giovane della storia della Spagna. Ma i sondaggi non sono così ottimisti Afp 3 di 5 Pablo Iglesias (Podemos) - Quarant'anni, ex professore di scienze politiche, anticonformista, noto per il suo codino, tenta le sue carte dopo avere contribuito nel 2015 alla fine del bipartitismo insieme alla piattaforma di centro-destra Ciudadanos. Secondo i sondaggi, la sua formazione di sinistra radicale Podemos potrebbe vedere ridotto a metà il numero dei deputati. Nato sull'onda del movimento anti-austerità degli Indignados, Podemos è oggi attraversato da divisioni interne. Vorrebbe stringere un'alleanza con i socialisti e Sanchez ha aperto in tal senso. Iglesias è stato anche indebolito da una polemica sulla sua villa di 600mila euro comprata l'anno scorso con la compagna Irene Montero, numero due del partito Afp 4 di 5 Albert Rivera (Ciudadanos) - Trentanove anni, di Barcellona, ha fatto della difesa dell'unità della Spagna contro i separatisti catalani il suo cavallo di battaglia, insieme a un programma molto liberale sul piano economico. Entrato con forza in Parlamento nel 2015 e talvolta paragonato al presidente francese Emmanuel Macron, il capo della quarta forza politica spagnola ha a lungo puntato sul superamento del divario destra-sinistra. Ma Rivera ha cambiato il suo discorso politico facendolo virare verso destra e rifiuta stavolta ogni alleanza con Sanchez, con il quale tuttavia aveva provato senza successo a formare un governo nel 2016. Ora tende la mano al PP Afp 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Psoe è accreditato di circa 130 seggi, ben lontano dalla maggioranza necessaria di 176 anche con l'ausilio degli alleati di sinistra Unidos Podemos, che potrebbero portare in dote poco più di una trentina di parlamentari. Dall'altra parte, la somma delle litigiose destre del Partido Popular e Ciudadanos, anche con la nuova ultradestra di Vox, non arriverebbe a 160, e senza alcuna prospettiva di possibili altri appoggi.



Le possibili coalizioni di Sanchez - Sanchez, se vuole governare, dovrà quindi farlo in coalizione, e qui i margini di manovra sono assai ristretti. A meno che il voto degli indecisi della sinistra non dia una decisiva spinta a UP (il cui numero uno Pablo Iglesias è il leader che è uscito meglio dai due dibattiti televisivi pre-elettorali), l'unico modo di ottenere una maggioranza è quella di arruolare invece la destra neoliberale di Ciudadanos (ma stando ai sondaggi, non è affatto certo che con il loro apporto si possa comunque arrivare a quota 176) oppure accettare l'appoggio dei partiti nazionalisti e indipendentisti catalani e baschi.



Chiamati alle urne oltre 36 milioni e mezzo di cittadini - Sono più di 36 milioni e mezzo di cittadini sono chiamati alle urne per decidere quale governo avrà il Paese iberico dopo quattro anni di crisi istituzionale e instabilità. Di questi elettori, 1.157.196 affronteranno per la prima volta una consultazione elettorale. Le operazioni di voto, avviate alle 9 di mattina, si concluderanno alle 20.



Affluenza record, alle 18 +9,5% rispetto al 2016 - Affluenza alta alle elezioni in Spagna. Alle 18 il dato si attesta al 60,72%, oltre 9,5 punti in più rispetto alle ultime elezioni, quelle del 2016. Partecipazione particolarmente alta in Catalogna, dove l'affluenza si attesta al 64,19%, quasi il 18% in più (17,81%) rispetto alle precedenti elezioni.