Ex sindaco di Teheran condannato a morte per uxoricidio

L'ex sindaco di Teheran Mohammad Ali Najafi è stato condannato a morte in primo grado per l'omicidio della moglie, l'attrice Mitra Ostad, avvenuto a fine maggio. Lo ha reso noto il portavoce della magistratura della Repubblica islamica, Gholamhossein Esmaili. Najafi (che è stato anche ex vicepresidente iraniano) è colpevole di "omicidio premeditato". Al politico comminati per "possesso illegale di arma da fuoco" due anni aggiuntivi d prigione.