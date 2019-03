Iran: condannata a 38 anni e 148 frustate Nasrin Sotoudeh, avvocatessa paladina diritti umani

I capi d'accusa - Nei confronti di Sotoudeh, la 28esima Corte rivoluzionaria di Teheran ha inflitto una condanna a 33 anni ai danni dell'avvocatessa. Tale sentenza si è andata a sommare a un'altra, pronunciata nel settembre 2016, che prevede cinque anni di detenzione per cospirazione contro lo Stato e insulti nei confronti della Guida Suprema Ali Khamenei. Arrestata nel giugno 2018, Sotoudeh aveva appreso di essere stata condannata in contumacia a cinque anni per l'accusa di spionaggio.



La condanna di Amnesty - "E' sconvolgente che Nasrin Sotoudeh vada incontro a quasi quattro decenni di carcere e a 148 frustate a causa del suo lavoro pacifico in favore dei diritti umani, compresa la difesa legale di donne sotto processo per aver sfidato le degradanti leggi sull'obbligo del velo", ha dichiarato Philip Luther, direttore delle ricerche sul Medio Oriente e sull'Africa del Nord di Amnesty International.



La Corte "ha tenuto un'udienza del processo, alla quale la mia cliente non era presente, e abbiamo finalmente capito che la corte l'aveva condannata in contumacia", ha affermato Mahmoud Behzadi-Rad, uno dei legali della donna.



Chi è Nasrin Sotoudeh - Premiata nel 2012 dal Parlamento europeo con il Premio Sakharov per la libertà di pensiero, l'attivista aveva giàè trascorso tre anni in prigione, dal 2010 al 2013, per "attività contro la sicurezza nazionale", dopo avere difeso degli oppositori arrestati durante le manifestazioni del 2009 contro la rielezione del presidente ultraconservatore Mahmoud Ahmadinejad. A gennaio anche il marito di Sotoudeh, Reza Khandan, è stato condannato a cinque anni di carcere per "complotto contro la sicurezza nazionale" e a un anno per "propaganda contro il sistema".