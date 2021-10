"Instagram spinge verso l'anoressia" - Le ricerche di Facebook mostrano che oltre il 6% dei bambini ammettono di essere così dipendenti da Instagram che il social "danneggia materialmente" la loro salute e il loro rendimento scolastico: lo ha detto al Senato l'ex product manager di Fb Frances Haugen. A suo avviso la percentuale potrebbe essere più alta. Tra i danni citati dall'ex dipendente l'anoressia. Haugen ha detto di non credere che Facebook sospenderà "Instagram Kids", la sua piattaforma per gli utenti adolescenti. "Sarei sinceramente sorpresa se non continuassero a lavorare su Instagram Kids, e sarei stupita se tra un anno non avremo di nuovo questa conversazione", ha aggiunto.

Zuckerberg: "La 'talpa' ha dipinto una falsa immagine Facebook - Marck Zuckerberg ha preso le ferme difese di Facebook in una nota ai dipendenti, dopo le accuse della "talpa" Frances Haugen, che a suo avviso "non hanno alcun senso". "Noi ci preoccupiamo profondamente - scrive - di questioni come la sicurezza, il benessere e la salute mentale. E' difficile vedere una copertura che rappresenta in modo errato il nostro lavoro e le nostre motivazioni. Al livello più elementare penso che molti di voi non riconoscano la falsa immagine della società che è stata dipinta".

"Un ragionamento illogico" - "L'argomentazione che deliberatamente spingiamo per il profitto contenuti che rendono le persone arrabbiate è profondamente illogica", dice ancora Mark Zuckerberg. "Facciamo soldi con le inserzioni - spiega - e gli inserzionisti continuamente ci dicono che non vogliono che i loro annunci siano vicino a contenuti dannosi o furiosi. Non conosco alcuna azienda tech che vuole realizzare prodotti che rendono le persone arrabbiate o depresse. Morale, business e incentivi sui prodotti puntano tutti nella direzione opposta".