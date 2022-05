Eurovision, il cantante della Kalush Orchestra saluta la fidanzata con un bacio a Torino e parte per la guerra in Ucraina

"Amici 21", tutto pronto per la finale: sei talenti in corsa per la vittoria

Nella stessa giornata, la Kalush Orchestra ha diffuso il video del brano premiato "Stefania", che è stato girato a Borodyanka, Irpin, Bucha e Gostomel, le città ucraine martoriate dall'occupazione delle forze russe.

Al termine della sua esibizione all'Eurovision, inoltre, la Kalush Orchestra aveva lanciato un appello per aiutare Mariupol, rischiando così l'espulsione. L'organizzazione ha, però, ritenuto che si trattasse 'solo' di un messaggio umanitario. "La squalifica era un prezzo che non avrei esitato a pagare per far passare il mio messaggio - ha detto il cantante e leader del gruppo Oleh Psjuk -. La nostra gente è bloccata nell'acciaieria Azovstal e non può uscire. Bisogna farli uscire e per farlo abbiamo bisogno di far circolare le informazioni, di fare pressione sui politici".