Europa, Emma Bonino: "Gigante economico, nano politico e verme militare"

"Il problema dell'Europa è che è un gigante economico, un nano politico e un verme militare". Così, a "Mattino Cinque News", Emma Bonino risponde a Francesco Vecchi circa le debolezze del nostro continente, partendo dall'invasione russa in Ucraina. "Abbiamo una politica finanziaria, mentre non abbiamo, per trattato, una politica estera e di difesa comune".

"Tutte le volte si invoca l’Europa della salute, l’Europa dell’energia, l’Europa dei migranti, ma questo implica il cambiamento dei trattati e il superamento del voto all'unanimità", continua la leader di +Europa, che parla poi del possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione. "Penso che l’adesione si potrà sveltire, ma l'entrata non va determinata sulla spinta delle emozioni, ma anche esaminando quello che potrebbe essere".