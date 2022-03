Crisi Ucraina, Zelensky in videocollegamento con i parlamentari italiani

Attesa oggi per il videocollegamento di Volodymyr Zelensky, che parlerà ai parlamentari italiani, riuniti a Montecitorio.

Dopo il presidente ucraino interverrà anche Draghi. Non mancano le voci critiche, fra chi ha chiesto che venga ospitato anche Putin e chi annuncia che diserterà la seduta: non ci saranno gli ex M5s di Alternativa, il leghista Pillon, la senatrice del misto Granato, la deputata forzista Giannone, quella pentastellata Segneri e Paragone.