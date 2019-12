Eupen, il paese in Belgio dove alcuni parlamentari non sono eletti ma sorteggiati 

Si chiama Eupen ed è una piccola comunità del Belgio orientale dove parte del Parlamento non viene eletto, ma sorteggiato. Le telecamere di "Stasera Italia" sono andate nella cittadina per capire come funziona questo curioso sistema. "Imparano a fare politica e possono proporre argomenti diversi e accordarsi su una linea comune", sono le parole di Anna Stuers, segretaria del Parlamento di Eupen che spiega alcuni dei compiti dei membri scelti a sorte.

Secondo il sistema di questa comunità, che è in fase di sperimentazione dal mese di settembre, sono 24 i cittadini che vengono sorteggiati e che hanno il compito di affiancare i parlamentari eletti per un tempo limitato: 18 mesi. "E' una buona idea", dice un cittadino. L'iniziativa è piaciuta anche a Beppe Grillo che l'ha rilanciata sul suo blog.