Etiopia, oltre 50mila sfollati per combattimenti nel nord 

"Il numero di persone sfollate a causa degli scontri armati nella città di Alamata e nelle suddivisioni amministrative di Raya Alamata, Zata e Ofla dal 13 e 14 aprile ha raggiunto più di 50.000", ha dichiarato l'agenzia per i Coordinamento degli Affari umanitari dell'Onu (Ocha) in un rapporto pubblicato nella tarda serata di lunedì, citando le autorità locali. Circa 42.000 di loro sono fuggiti nel sud, in particolare intorno alla città di Kobo, e 8.300 verso la località di Sekota, nel nord, ha precisato l'Ocha, sottolineando che la maggior parte degli sfollati sono "donne, bambini, giovani e anziani".