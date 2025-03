Eta per viaggi in Gran Bretagna dal 2 aprile, al via le domande

Tutti i visitatori, minorenni compresi, che non necessitano di un visto per soggiorni di breve durata oppure che non possiedono nessuno status di immigrazione devono richiedere e ottenere un'Eta per recarsi o per transitare in Gran Bretagna. "Vogliamo che il maggior numero possibile di cittadini sia al corrente di questa importante novità, motivo per cui lanciamo una campagna di informazione multicanale. L'auspicio è che nessuno debba trovarsi nella situazione di viaggiare verso il Regno Unito senza la necessaria autorizzazione elettronica a partire dal prossimo 2 aprile", ha dichiarato il portavoce dell'Ambasciata britannica in Italia Pierluigi Puglia.