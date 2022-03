Erdogan: "Vedrò le delegazioni di Russia e Ucraina prima dei colloqui"

"Prima dei colloqui avremo un breve incontro con le delegazioni".

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un discorso alla tv di Stato Trt dopo una riunione di gabinetto, a proposito dei colloqui in programma martedì mattina a Istanbul tra una delegazione di Mosca e di Kiev. Erdogan ha fatto sapere che i contatti telefonici con il presidente russo Vladimir Putin e il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky continuano in una "direzione positiva".