Energia, la Commissione Ue propone il price cap solo al gas russo

Sì al price cap al gas russo, ma non alle importazioni generali di gas da parte dell'Ue.

È questa una delle misure che la Commissione europea, nel documento non ufficiale finalizzato solo a tarda sera, proporrà agli Stati membri in vista del Consiglio Energia di venerdì. "Per far fronte a possibili interruzioni dell'approvvigionamento, si potrebbero rendere obbligatorie misure di solidarietà per garantire a tutti i Paesi Ue l'accesso al gas necessario per servire i clienti protetti e le industrie critiche", si legge ancora nel testo.