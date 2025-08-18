Emergenza incendi in Spagna, Madrid: "Stiamo vivendo una situazione dantesca"

"La priorità è proteggere le persone", ha aggiunto Margarita Robles, nel segnalare che oltre ai 500 militari dell'Ume, inviati di rinforzo ai 3.500 finora schierati contro il fuoco, il governo non esclude di mobilitarne altri. Ma "fino a quando non sarà placata l'ondata di caldo non sarà possibile porre fine a questa situazione" di emergenza, ha anche detto la ministra della Difesa. E ha lanciato un nuovo appello ai volontari che si mobilitano per difendere le proprie proprietà dalle fiamme, perché seguano le indicazioni dei tecnici. "Capisco il dramma umano di chi perde tutto, ma per attaccare il fuoco bisogna essere professionisti", ha concluso.