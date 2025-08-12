Logo Tgcom24
Roghi in Spagna: un ferito grave a Madrid, oltre mille evacuati a Tarifa

12 Ago 2025 - 01:30
È emergenza incendi in Spagna. Un rogo si è sviluppato a Tres Cantos, località alle porte di Madrid. Sono state evacuate due aree residenziali che si trovano nei pressi, Soto de Viñuelas e Fuente el Fresno. Un uomo è stato portato in ospedale con ustioni sul 98% del corpo. Un incendio nei pressi di Tarifa (Cadice), nell'estremo sud della Spagna, ha portato le autorità a ordinare l'evacuazione di almeno due hotel e diverse abitazioni. In totale hanno ricevuto l'indicazione di allontanarsi dalla zona "oltre mille persone". Nel frattempo, le fiamme continuano a divorare anche altre zone boschive della Spagna, in particolare nel nord-ovest: in Galizia, dove è attivo uno dei fronti più vasti, sono già bruciati almeno 2mila ettari di terreno, secondo il governo regionale.

