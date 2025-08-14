Spagna, da inizio anno bruciati quasi 100mila ettari: il doppio del 2024

In Spagna, dall'inizio dell'anno, sono stati registrati 199 incendi boschivi che hanno bruciato una superficie di oltre 98.000 ettari. È quanto emerge dai dati raccolti dal Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi. La superficie bruciata finora nel corso del 2025 è più del doppio rispetto a quella andata a fuoco nello stesso periodo del 2024, quando erano stati registrati 219 incendi che avevano devastato 42.615 ettari. I numeri del 2025 registrati fino a oggi si avvicinano alle cifre del 2023, quando erano bruciati 91.220 ettari in 371 roghi. L'anno peggiore per gli incendi boschivi in Spagna resta il 2022, quando, fino al 13 agosto, le fiamme divorarono 306.555 ettari in 493 incendi. Attualmente le regioni più colpite dai roghi sono la Castiglia e León e la Galizia, in particolare nella zona di Ourense.