Ema: ok a Novavax, è il primo vaccino proteico

L' Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera all'immissione in commercio condizionata nell'Ue del vaccino anti-Covid Nuvaxovid, prodotto da Novavax . Lo ha deciso il Comitato tecnico per i medicinali a uso umano dopo una riunione straordinaria. E' il primo vaccino proteico , il quinto autorizzato in Europa.

Novavax, a differenza dei vaccini a mRNA (come Pfizer e Moderna) o a vettore virale (come AstraZeneca) rientra nei vaccini proteici, una tipologia in uso da decenni per diverse infezioni virali. Il suo funzionamento si basa sul fornire alle cellule proteine e coadiuvanti, invece che un frammento di codice genetico.

Ema: "Efficacia al 90%" Gli studi principali su cui Ema si è basata per valutare il Nuvaxovid mostrano un'efficacia del 90%, ma sulle "vecchie" varianti, mentre i dati sull'efficacia contro Omicron sono limitati. "Il ceppo originale di SARS-CoV-2 e alcune varianti preoccupanti come Alpha e Beta erano i ceppi virali più comuni in circolazione quando gli studi erano in corso - si legge in una nota dell'Ema - attualmente sono disponibili dati limitati sull'efficacia di Nuvaxovid contro altre varianti preoccupanti, incluso Omicron".

Gli effetti indesiderati dopo la somministrazione negli studi sono stati "leggeri o moderati e limitati a un paio di giorni dopo l'inoculazione", per la maggior parte "dolore sul sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, generale malessere e nausea con vomito".