Elon Musk annuncia la chiusura degli uffici di X in Brasile

"Nonostante i nostri numerosi appelli al Tribunale supremo - prosegue la nota - non siano stati ascoltati, il pubblico brasiliano non sia stato informato di questi ordini e il nostro team brasiliano non abbia alcuna responsabilità o controllo sul blocco dei contenuti sulla nostra piattaforma, Moraes ha scelto di minacciare il nostro team in Brasile piuttosto che rispettare la legge o il giusto processo. Di conseguenza, per proteggere la sicurezza del nostro team abbiamo deciso di chiudere le nostre operazioni in Brasile, con effetto immediato. Il servizio X continua a essere disponibile per la popolazione brasiliana".