La chiacchierata Trump-Musk fa bene al tycoon ma anche ad X: ecco perché

E Trump? Per Donald Trump la chiacchierata con Musk è stato il ritorno sul social X che lo aveva dapprima bannato dopo i fatti del 6 gennaio. Poi con l'arrivo di Musk è rientrato ma era dal 25 agosto 2023 che il tycoon non postava nulla. E invece dopo il boom di lunedì sera ecco che il profilo di Trump è tornato a cinguettare, e con successo. "Il candidato repubblicano può ritenersi molto soddisfatto - dice ancora Giordano -. In 24 ore l'account dell'ex presidente americano è cresciuto di 1.100.000 nuovi follower, un incremento straordinario che consente a Trump di dilatare la base della sua audience e di raggiungere una platea di cittadini americani che utilizzano proprio i social per informarsi. Così, altrettanto, dopo questo anno sabbatico, sono stati pubblicati 10 post che hanno incassato 4.981.490 interazioni di cui ben 3.924.043 sono like".