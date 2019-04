Elezioni in India, si taglia un dito perché ha sbagliato a votare partito

L'indice con il quale, attraverso il voto elettronico, ha scelto il simbolo del loto invece di quello dell'elefante, sbagliando in questo modo partito, è stato "punito". Il 25enne indiano Pawan Kumar, infatti, se lo è amputato. Troppo grave l'errore commesso alle ultime elezioni. In un video, diventato virale sui social, il giovane ha raccontato del suo gesto. "Mi sentivo frustrato per l'errore commesso - ha detto. - Non sono riuscito a controllare le mie emozioni".