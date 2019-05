Elezioni in Danimarca, un candidato fa campagna elettorale su Pornhub

"Metà di Internet è porno, e su questi canali ci sono tante persone. Ho pensato quindi che potrebbe essere divertente fare pubblicità su un sito pornografico". Il 41enne, divenuto famoso in patria per l'argento in lancio del peso alle Olimpiadi di Atene 2004, oggi è candidato nel Partito Liberale per un posto nel parlamento danese dopo le elezioni del 5 giugno.



La sua proposta è stata accolta fra risate e scandalo, ma lui assicura: "So che molti saranno sconvolti, ormai non si può dire nulla senza che qualcuno si arrabbi. Come politico sono un uomo serio, ma questa campagna l'ho fatta per ridere, ho senso dell'umorismo e voglio divertirmi un po'. Le persone sono ormai stanche dei soliti manifesti elettorali e dei soliti discorsi".



In effetti, sul profilo Facebook del politico i fan hanno già lanciato una gara allo slogan più originale: "se mi voti, ti farò incontrare l'attrice!", suggerisce Svend, mentre Steffen propone: "Se la tua mano è affaticata, usa l'altra per votarmi!". Tutte provocazioni alle quali Olsen ha risposto ridendo.