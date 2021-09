Eitan, al via la prima udienza a Tel Aviv  | La zia paterna: "Voglio che torni a casa"

Ansa

Via a Tel Aviv, in Israele, alla prima udienza della causa sul caso del piccolo Eitan. "Voglio vedere mio nipote a casa, sono preoccupata per lui", ha detto Aja Biran, la zia paterna del bambino, all'ingresso del tribunale. E' stata lei a intentare la causa contro il nonno materno per riportare in Italia Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone.