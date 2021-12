Egitto, Zaki dalla gabbia degli imputati: "Sto bene, grazie Italia"

"Bene, bene, grazie". Così, facendo il gesto con il pollice all'insù, Patrick Zaki ha risposto a un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse. Lo studente si trovava nella gabbia degli imputati poco prima dell'inizio dell'udienza al tribunale di Mansura. Il diplomatico ha potuto parlargli brevemente e Patrick ha ringraziato per quello che l'Italia e l'ambasciata stanno facendo per lui.