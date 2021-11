Egitto, Zaki andrà presto in un altro carcere: famiglia preoccupata

I genitori di Patrick Zaki sono preoccupati perché presto il giovane studente, detenuto a Tora, a Il Cairo, sarà trasferito in un altro carcere perché la struttura dove si trova sta per chiudere. Lo segnalano gli attivisti di "Patrick libero" in un post sui social. I familiari temono che la nuova destinazione abbia "condizioni peggiori" e che le visite "non saranno permesso nel periodo iniziale".