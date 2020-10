Egitto, Patrick Zaki resterà in carcere altri 45 giorni

Patrick Zaki resterà in carcere per altri 45 giorni. Lo ha riferito la sua legale Hoda Nasrallah dopo l'udienza celebrata a Il Cairo. E' stata dunque rinnovata la custodia cautelare per lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio con l'accusa di propaganda sovversiva su Facebook. "Occorre un impegno serio del governo italiano per far uscire Patrick da questo incubo", ha commentato Amnesty International Italia.