Egitto, Amnesty: "Arrestato un attivista egiziano che studia a Bologna"

E' stato arrestato in Egitto "l'attivista Patrick George, studente del master Gemma di Bologna". A dare la notizia via Twitter è il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, precisando che lo confermano "le autorità giudiziarie locali". George, sostenitore di un oppositore di Al Sisi, "scomparso per alcune ore all'arrivo al Cairo, è ora agli arresti nella città natale di Al Mansoura - aggiunge Noury - a rischio di detenzione prolungata e tortura".