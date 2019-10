Edimburgo, scopre di avere un tumore al seno grazie alla fotocamera termica di un museo

La storia di Ball Gill, 41enne inglese, ha commosso il mondo. Lo scorso maggio, in vacanza a Edimburgo con la famiglia, la donna ha visitato la “Camera Obscura and World of illusions”, un’esposizione interattiva di illusioni ottiche. Entrando in una stanza del museo dedicata alle fotocamere termiche, che permettono ai visitatori di osservare le immagini del proprio corpo cambiare colore a seconda della temperatura corporea, Gill si è accorta di qualcosa di strano: il suo seno sinistro era di un colore diverso da quello destro. Così ha scattato una foto e l’ha mostrata al suo medico, scoprendo la triste verità: l’anomalia era dovuta alla presenza di un tumore.