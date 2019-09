Ha un tumore terminale al cervello: Milli, 12 anni, guarisce e torna a scuola

A salvarla, come racconta il DailyMail, è stato il dottor Charlie Teo, che ha eliminato il 98% della massa tumorale permettendo alla ragazzina di tornare in classe. Milli è stata operata in giugno e si è sottoposta alle successive terapie in Germania, assistita da specialisti indicati dallo stesso Teo. La 12enne soffre di una rara sindrome, quella di Li-Fraumeni. Si tratta di una malattia genetica che predispone al rischio di contrarre diversi tipi di tumori.



Quando Milli si è ammalata di cancro al cervello, sembrava che per lei non ci fossero più speranze. In Australia i medici avevano detto che le restavano pochi mesi di vita e che l'operazione rischiava di lasciarla paralizzata. E invece l'equipe del dottor Teo, che ha lottato in tutti i modi nonostante le previsioni poco incoraggianti, è riuscita a sconfiggere la malattia di Milli e a restituire la speranza a lei e alla sua famiglia. Come anche a tanti malati nelle stesse condizioni di Milli.



Commoventi le parole e i messaggi dei genitori, Grant Lucas e Monica Smirk, sulla pagina Facebook creata dalla stessa famiglia "Team MillStar" per ricordare un evento che ha cambiato la loro vita. "Siamo in estasi perché la nostra Milli è tornata a scuola con sua sorella", scrive la mamma. "E' tanto felice. Grazie alle terapie ha recuperato l'uso delle gambe e presto riavrà anche lil suo braccio destro". Per Milli sono riprese anche le lezioni di musica: è tornata a cantare esattamente come faceva prima che le diagnosticassero il tumore. Per la piccola, la vita riprende davvero.