Ecuador, rapito lo chef italiano Panfilo Colonico: blitz di finti poliziotti nel suo ristorante

Venerdì sera, intorno alle 23.30 italiane, un gruppo di criminali travestiti da poliziotti ha fatto irruzione nel suo ristorante di Guayaquil, centro economico del Paese, e lo hanno prelevato. Colonico, che si fa chiamare Benny, è molto famoso in Ecuador. La notizia è arrivata anche in Abruzzo, destando preoccupazione e sconcerto.

Il rapimento - A riportare la notizia è il quotidiano Il Centro. Il ristorante di Colonico si chiama "Il Sabore mio" ed è stato inaugurato a ottobre 2022 alla presenza di ospiti illustri. Secondo le prime informazioni, nel locale sono entrati due individui con la divisa della polizia, seguiti da altri due uomini armati di pistola e mitraglietta che lo hanno prelevato. Il momento del rapimento è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del locale. Ora Colonico è scomparso nel nulla.

Farnesina allertata - Oltre ad amici e conoscenti, preoccupazione è stata espressa anche dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. "Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo e sono in costante contatto con la Farnesina che da subito si è attivata. La situazione nel Paese sudamericano è molto delicata", ha detto. Il console in Ecuador ha già contattato i familiari a Sulmona attraverso il consigliere regionale Massimo Verrecchia. Sul caso sta indagando la polizia ecuadoriana.

Il ristorante - Colonico ha prima aperto a Sulmona il ristorante "La Magnolia", poi si è trasferito in Canada (dove è nato). Lì si è occupato di costruzioni. Dopo aver conosciuto alcuni cittadini ecuadoriani, ha deciso di tornare nel campo della cucina approdando La Garzota, quartiere di Guayaquil, a circa 400 chilometri dalla capitale Quito. Qui, come detto, ha aperto il ristorante "Il Sabore mio", dove è stato rapito.



Il personale del ristorante ha diffuso un comunicato sui social: "A tutti i nostri clienti e follower, apprezziamo i vostri messaggi di sostegno e preoccupazione per il nostro capo Benny Colonico. Al momento non possiamo rilasciare alcuna dichiarazione per motivi di sicurezza. Tuttavia, continueremo a lavorare per voi e in onore del nostro capo. La nostra attenzione rimarrà la stessa, così come la qualità del servizio. Grazie per la vostra attenzione".

I motivi del rapimento - Come spiega Il Centro, non si conoscono i motivi del rapimento. La pista più probabile è la ricerca di un ricco riscatto, dato che Colonico è uno degli chef e imprenditori più famosi in Ecuador. "Il Sabore Mio" viene considerato uno ristoranti più importanti di tutto il Paese.