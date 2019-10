E’ morta Nanammal, la “nonna yoga” che aveva ispirato molti con i suoi video su YouTube

Aveva previsto la data della sua morte e si è sbagliata di solo 8 giorni. Nanammal, conosciuta in India come la “nonna dello yoga” si è spenta sabato 26 ottobre. Con i suoi 99 anni era la più anziana insegnante di questa antica disciplina, a cui era stata iniziata dal padre quando era bambina. Nonostante il suo carattere schivo, negli ultimi anni era diventata famosa in tutto il mondo per aver ricevuto l'onorificenza civile Padma Shri ma soprattutto per i video su YouTube in cui eseguiva le più complicate posizioni yoga con il suo sari rosa.