La cooperante rapita in Kenya 13 settembre 2019 11:34 Eʼ il compleanno di Silvia Romano, gli auguri del padre su Facebook: "Tornerai tra le nostre braccia" Il genitore della cooperante rapita in Kenya affida il suo messaggio a Facebook per i 24 anni della figlia

"Oggi compi 24 anni. E' il secondo compleanno che vivi laggiù in Africa". Inizia così il commovente messaggio che papà Enzo ha affidato a Facebook per far arrivare i suoi auguri di buon compleanno alla figlia, Silvia Romano, rapita in Kenya il 20 novembre 2018. "L'anno scorso festeggiavi con i tuoi amati bambini: quella torta con le scintille, piena di gioia e sorrisi "bianchi più che mai" intorno a te, e tu sorridente e felice di essere là. Questo compleanno è diverso", continua il genitore della giovane milanese, aggiungendo un motivo di speranza: "Tornerai tra le nostre braccia".

Gli auguri di papà Enzo"Questo compleanno è diverso. - sottolinea il padre di Silvia, - ma posso regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia". "Sei una grande!", è l'esclamazione conclusiva di Enzo Romano che aggiunge un cuore e la sua firma: "Papà Tuo"

La solidarietà in ReteNumerosi i messaggi diffusi in Rete e indirizzati a Silvia Romano nel giorno del suo compleanno. Dalle istituzioni alle associazioni, passando per i suoi vicini di casa a Milano e tanta gente comune da tutta Italia che segue da quasi 10 mesi la sua vicenda, in un susseguirsi di affettuosi "Auguri" e speranzosi "Ti aspettiamo".