Dubai, fermato per aggiotaggio il finanziere Gianluigi Torzi

La conferma arriva da ambienti investigativi. Il fermo di Torzi - che dovrà essere convalidato dalle autorità degli Emirati Arabi - è probabilmente dovuto a una misura cautelare chiesta dalla Procura di Milano per l'ipotesi di aggiotaggio su azioni Aedes , società di investimento quotata in Borsa, reato che il finanziere avrebbe commesso tra il 2017 e il 2019.

Torzi era già stato condannato a sei anni dal Tribunale del vaticano nel 2023 per il reato di truffa aggravata, estorsione in concorso e autoriciclaggio. Lo stesso Tribunale lo aveva invece assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di peculato, per una presunta sopravvalutazione del prezzo di vendita per un palazzo di lusso a Londra, situato in Sloan Avenue.