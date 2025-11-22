Olanda, fermati i voli a Eindhoven per la presenza di droni vicino allo scalo

Il traffico aereo all'aeroporto di Eindhoven, nei Paesi Bassi, è stato sospeso dopo l'avvistamento di diversi droni nelle vicinanze dello scalo. La decisione riguarda sia i voli civili sia le operazioni militari, a testimonianza della delicatezza della situazione e dell'esigenza di tutelare la sicurezza delle attività aeroportuali. Secondo quanto comunicato dal portavoce Ruben Brekelmans, le autorità hanno attivato i sistemi anti-drone predisposti per contrastare eventuali intrusioni non autorizzate nello spazio aereo, mentre sul posto sono intervenute la polizia e la Royal Netherlands Marechaussee per coordinare i controlli e verificare l'origine degli avvistamenti. Le operazioni di indagine sono tuttora in corso e ulteriori provvedimenti saranno adottati in base agli sviluppi.