NUOVO ALLARME

Avvistati droni sopra gli aeroporti di Bruxelles e di Liegi, chiusi gli aeroporti

Deserti i due scali in Belgio, dove ci sono state diverse cancellazioni, con voli dirottati verso Schiphol e Maastricht Aachen, in Olanda

05 Nov 2025 - 08:31
