Droga, condannato boss di Jalisco che ha inondato di cocaina e fentanyl gli Usa

Ruben Oseguera Gonzalez, alias El Menchito, figlio del leader del Cartello di Jalisco-Nuova Generazione (Cjng) Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, è stato condannato venerdì da una giuria di Washington per associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina e metanfetamina negli Stati Uniti e per l'uso e il possesso di armi da fuoco. El Menchito, il numero due del Cjng dopo il padre, rischia una condanna minima di 40 anni, e una massima all'ergastolo. La sentenza sarà annunciata in un'udienza prevista per il 10 gennaio 2025.