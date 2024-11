Droga, sgominata rete collegata al cartello di Sinaloa a Barcellona

La polizia spagnola ha arrestato 14 membri di un gruppo di narcotrafficanti legati al cartello messicano di Sinaloa a Barcellona e in diverse città catalane (San Andrés de Llavaneres, San Cebrià de Vallalta e Cabrils). I 14 sono accusati di traffico internazionale di droga, riciclaggio di denaro, rapimento e omicidio. Nello specifico del rapimento e dell'omicidio di un uomo con passaporto italiano di 46 anni, presunto membro della banda, il cui corpo era stato ritrovato il 5 agosto scorso in un bosco a Botarell (Tarragona). L'uomo era stato rapito dai membri dell'organizzazione criminale tra il 31 maggio e il 2 giugno scorso e i suoi parenti in Kosovo avevano ricevuto una comunicazione dai rapitori che chiedevano il pagamento di 240mila euro per il suo rilascio, fornendo una fotografia come prova di vita. I detenuti, undici uomini e tre donne di età compresa tra i 30 e i 70 anni, sono quasi tutti di nazionalità messicana.