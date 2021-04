Draghi: "La battaglia per il clima è per la storia e il paesaggio d'Italia" 

Ansa

L'Italia "è un Paese bellissimo, ma molto fragile. La battaglia per il cambiamento climatico è una battaglia per la nostra storia e per il nostro paesaggio". Lo ha detto Mario Draghi, intervenendo al summit dei leader mondiali sul clima. "Ci dedicheremo alla sostenibilità e, allo stesso tempo, avremo un approccio multilaterale. Dobbiamo invertire la rotta e farlo subito, per non avere dei rimpianti dopo", ha aggiunto il presidente del Consiglio.