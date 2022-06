Draghi: "Accordo Kiev-Mosca sul grano? Per Guterres vicini al momento della verità"

"Per il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, siamo ormai vicini al momento della verità per capire se Ucraina e Russia vorranno sottoscrivere un accordo che permetterà al grano di uscire dai porti".

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Elmau alla fine del G7. "La situazione va sbloccata in tempi rapidi per immagazzinare il nuovo raccolto", ha aggiunto.