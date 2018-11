Donna fa a pezzi e cucina i resti del compagno che voleva sposare un'altra

A incastrarla un dente del compagno rimasto intrappolato nel frullatore con il quale lo ha sminuzzato e poi cucinato, dopo averlo ucciso e macellato accuratamente: così una donna marocchina è stata arrestata con l'accusa di avere commesso l'omicidio del fidanzato, "reo" di volere sposare un'altra. Secondo la ricostruzione fornita anche dal "New York Times", il macabro episodio sarebbe avvenuto negli Emirati Arabi Uniti, ad Al Ain, mentre le generalità della fermata non sono state rese note, così come la data alla quale risalirebbero i fatti.