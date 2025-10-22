Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 9 minuti fa

La diretta

Dazi, media India: "Vicino l'accordo con Trump per la riduzione delle tariffe"

Fonti al Nyt: il presidente Usa chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento da 230 milioni di dollari per cause contro di lui

22 Ott 2025 - 16:24
© Ansa

© Ansa

India e Usa starebbero per concludere un accordo commerciale che potrebbe portare alla riduzione delle tariffe sulle esportazioni dall'India dal 50 al 15-16%. I media indiani, che fanno riferimento al colloqui tra Trump e il premier Modi, i settori chiave al centro delle trattative sono energia e agricoltura. Intanto, fonti informate fanno sapere al Nyt che Trump ha chiesto al dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa 230 milioni di dollari per le indagini federali a suo carico. Una situazione senza eguali nella storia americana poiché Trump è stato indagato ma poi ha vinto le elezioni. E la Cbs annuncia che Trump e il principe ereditario saudita bin Salman si incontreranno alla Casa Bianca il 18 novembre, la prima volta del secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca. 

Leggi anche

Media: "Trump chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento da 230 milioni di dollari per cause contro di lui"

Casa Bianca, Trump: "Iniziati i lavori di demolizione per la nuova sala da ballo"

1 di 4
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Leggi anche

Dazi, Trump: "Con Xi lavoreremo a un accordo equo" | Il presidente Usa firma un'intesa con il premier australiano sulle terre rare

Un gruppo di deputati democratici guidati dal rappresentante del Maryland Jamie Raskin ha inviato ieri sera una lettera all'amministrazione del presidente Donald Trump, chiedendo di "interrompere immediatamente" ogni tentativo di utilizzare la chiusura del governo federale per licenziare migliaia di dipendenti pubblici. Nel messaggio indirizzato al direttore dell'Ufficio per la gestione e il bilancio, Russell Vought, i legislatori hanno definito le azioni di quest'ultimo "pericolose e palesemente illegali" e hanno accusato i repubblicani di "sfruttare lo shutdown per attuare le epurazioni illegittime che sognano da tempo". 

L'India e gli Stati Uniti starebbero per concludere un accordo commerciale che potrebbe portare alla riduzione delle tariffe sulle esportazioni dall'India dal 50 al 15-16 per cento. Secondo i media indiani, che citano il colloquio tra il presidente Trump e il premier Modi i settori chiave al centro dei colloqui sono l'energia e l'agricoltura. Delhi si sarebbe dichiarata disponibile a ridurre le importazioni di petrolio dalla Russia in modo graduale e ad acquistare dagli Stati Uniti mais e soia non geneticamente modificati. L'accordo potrebbe essere annunciato la settimana prossima, a margine del summit dell'Asean in Malesia. 

Ti potrebbe interessare

usa
donald trump

Sullo stesso tema