Dazi, media India: "Vicino l'accordo con Trump per la riduzione delle tariffe"

Casa Bianca, Trump: "Iniziati i lavori di demolizione per la nuova sala da ballo"
© Ansa
© Ansa
Fonti al Nyt: il presidente Usa chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento da 230 milioni di dollari per cause contro di lui
© Ansa
India e Usa starebbero per concludere un accordo commerciale che potrebbe portare alla riduzione delle tariffe sulle esportazioni dall'India dal 50 al 15-16%. I media indiani, che fanno riferimento al colloqui tra Trump e il premier Modi, i settori chiave al centro delle trattative sono energia e agricoltura. Intanto, fonti informate fanno sapere al Nyt che Trump ha chiesto al dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa 230 milioni di dollari per le indagini federali a suo carico. Una situazione senza eguali nella storia americana poiché Trump è stato indagato ma poi ha vinto le elezioni. E la Cbs annuncia che Trump e il principe ereditario saudita bin Salman si incontreranno alla Casa Bianca il 18 novembre, la prima volta del secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca.
© Ansa
© Ansa
Un gruppo di deputati democratici guidati dal rappresentante del Maryland Jamie Raskin ha inviato ieri sera una lettera all'amministrazione del presidente Donald Trump, chiedendo di "interrompere immediatamente" ogni tentativo di utilizzare la chiusura del governo federale per licenziare migliaia di dipendenti pubblici. Nel messaggio indirizzato al direttore dell'Ufficio per la gestione e il bilancio, Russell Vought, i legislatori hanno definito le azioni di quest'ultimo "pericolose e palesemente illegali" e hanno accusato i repubblicani di "sfruttare lo shutdown per attuare le epurazioni illegittime che sognano da tempo".
L'India e gli Stati Uniti starebbero per concludere un accordo commerciale che potrebbe portare alla riduzione delle tariffe sulle esportazioni dall'India dal 50 al 15-16 per cento. Secondo i media indiani, che citano il colloquio tra il presidente Trump e il premier Modi i settori chiave al centro dei colloqui sono l'energia e l'agricoltura. Delhi si sarebbe dichiarata disponibile a ridurre le importazioni di petrolio dalla Russia in modo graduale e ad acquistare dagli Stati Uniti mais e soia non geneticamente modificati. L'accordo potrebbe essere annunciato la settimana prossima, a margine del summit dell'Asean in Malesia.