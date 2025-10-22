Dazi, media India: "Vicino l'accordo con Trump per la riduzione delle tariffe"

India e Usa starebbero per concludere un accordo commerciale che potrebbe portare alla riduzione delle tariffe sulle esportazioni dall'India dal 50 al 15-16%. I media indiani, che fanno riferimento al colloqui tra Trump e il premier Modi, i settori chiave al centro delle trattative sono energia e agricoltura. Intanto, fonti informate fanno sapere al Nyt che Trump ha chiesto al dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa 230 milioni di dollari per le indagini federali a suo carico. Una situazione senza eguali nella storia americana poiché Trump è stato indagato ma poi ha vinto le elezioni. E la Cbs annuncia che Trump e il principe ereditario saudita bin Salman si incontreranno alla Casa Bianca il 18 novembre, la prima volta del secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca.