Dazi, Trump annuncia: "Raggiunto un accordo commerciale con il Vietnam"

Donald Trump ha annunciato su Truth di avere "concluso" un accordo commerciale con il Vietnam. In base ai termini dell'accordo, definito "un'importante forma di cooperazione tra i nostri due Paesi", il Vietnam pagherà agli Stati Uniti "una tariffa del 20% su tutte le merci spedite nel nostro territorio e una tariffa del 40% su qualsiasi trasbordo. In cambio, il Vietnam farà qualcosa che non ha mai fatto prima: concederà agli Stati Uniti accesso totale ai loro mercati commerciali" con "zero dazi doganali". Il presidente Usa si dice convinto che i Suv prodotti negli Stati Uniti saranno "una splendida aggiunta alle varie linee di prodotti in Vietnam".