Trump a gamba tesa sul voto in Canada: "Diventi il 51esimo Stato Usa" | E attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi"

Il sostegno da parte degli elettori ispanici, che ha contribuito alla vittoria di Donald Trump, si è attenuato da quando è entrato in carica. Il suo indice di gradimento sceso di 3 punti percentuali al 34% in un sondaggio Reuters/Ipsos, a causa delle preoccupazioni per l'economia e dell'approccio intransigente del presidente in materia di immigrazione. Il tasso di disapprovazione per Trump tra gli elettori latinos ha raggiunto il 61%, in aumento di 7 punti percentuali, rispetto a un aumento di 5 punti tra gli americani in generale (53%). Il tycoon ha ottenuto il 46% dei voti ispanici alle elezioni di novembre, 14 punti in più rispetto al 2020.