Elon Musk: "Gli Usa dovrebbero uscire dalla Nato, non ha senso pagare la difesa dell'Europa"

"Dovremmo proprio farlo. Non ha senso che l'America paghi per la difesa dell'Europa". Così su X Elon Musk, in un post di domenica mattina, rispondendo a un utente che chiedeva l'uscita degli Stati Uniti dalla Nato. Intanto Donald Trump sta considerando l'ipotesi di ritirare dalla Germania 35mila soldati americani per spostarli forse in Ungheria. Lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph citando "fonti vicine all'amministrazione americana". Inoltre, un quotidiano svedese dice che gli Usa intendono interrompere la partecipazione alla pianificazione di future esercitazioni militari.