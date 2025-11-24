Donald Trump e Xi Jinping hanno avuto un colloquio telefonico: "La Cina appoggia tutti gli sforzi per la pace in Ucraina"

Diversi media Usa hanno annunciato che il Doge guidato da Musk chiude i battenti
© Ansa
Il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno avuto un colloquio telefonico. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale cinese, secondo cui Xi ha espresso il proprio apprezzamento per gli sforzi di Washington per la pace in Ucraina. Diversi media Usa, domenica, hanno annunciato che chiude i battenti il Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge) guidato da Musk: l'agenzia aveva, tra le sue funzioni, quella di ridurre le dimensioni del governo e di combattere la burocrazia. Sempre domenica una corte federale d'appello aveva rifiutato di aprire la strada alla Casa Bianca per ampliare una procedura di deportazione rapida di migranti, che avrebbe consentito la rimozione accelerata degli immigrati che vivono lontano dal confine.
