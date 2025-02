Trump: "I dazi procedono nei tempi previsti, in vigore dal 4 marzo"

Donald Trump torna a parlare dei dazi programmati per colpire Canada e Messico. "Stanno procedendo nei tempi previsti e il 4 marzo saranno puntuali", ha confermato il presidente americano. "Se qualcuno ci fa pagare, noi gliela facciamo pagare. È molto semplice", ripercorrendo il solco retorico di una soluzione che "sarà molto positiva per il nostro Paese, che tornerà estremamente liquido e ricco". In realtà, secondo fonti interne al governo, il destino dei dazi speciali del 25% su Canada e Messico, legati alle richieste di sicurezza dei confini, deve essere ancora essere determinato. Il tycoon ha inoltre incontrato il presidente francese Emmanuel Macron alla Casa Bianca e ha definito "geniale" l'email inviata da Elon Musk ai dipendenti pubblici in cui chiedeva di spiegare e giustificare il loro lavoro. Iniziativa che ha scatenato un autentico caos sul dossier licenziamenti nella macchina federale. Sulla scia degli annunci trumpiani sui dazi, la criptovaluta Bitcoin è sceso sotto quota 90mila dollari per la prima volta da tre mesi.