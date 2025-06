Usa, sui dazi previsto un incontro con negoziatori europei: "Incertezze sull'economia per gli aumenti su acciaio e alluminio"

Proseguono tra le trattative tra Ue e Usa alla ricerca di compromessi sui dazi. "Dal punto di vista europeo, ci rammarichiamo profondamente dell'annunciato aumento dei dazi sull'acciaio dal 25% al 50% da parte degli Usa", ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill. "Riteniamo che questa decisione aggiunga ulteriore incertezza all'economia globale e aumenti i costi per consumatori e imprese, su entrambe le sponde dell'Atlantico. E compromette i nostri sforzi per raggiungere una soluzione negoziata con gli Usa", ha aggiunto. Alcuni negoziatori tecnici Ue sono viaggio verso Washington e il Commissario per il Commercio Sefcovic incontrerà la sua controparte statunitense Jamieson Greer a Parigi mercoledì.