Usa, Rubio: "Applicheremo i dazi, poi avanti con i negoziati bilaterali per nuovi accordi"

Una volta che i dazi saranno applicati ai principali partner, gli Stati Uniti potranno iniziare dialoghi bilaterali per stabilire nuovi accordi commerciali. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. "Metteremo dazi ai Paesi che li impongono a noi, non è un'azione contro il Canada, il Messico o l'Unione europea, è per tutti", ha sottolineato Rubio. "Poi, sulla base di una nuova situazione di equità e reciprocità, potremo avviare negoziati diplomatici per nuovi accordi commerciali". Sui visti, ha evidenziato: "Lo toglieremo a chi va contro gli interessi nazionali". Il vicepresidente Vance aveva parlato di Europa a rischio "suicidio della civilizzazione" a causa della gestione sui migranti.