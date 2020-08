Dispersi su un'isola del Pacifico, si salvano grazie a un SOS scritto sulla sabbia

Tre uomini sono stati salvati da una sperduta isoletta del Pacifico dopo essere stati individuati da un aereo di ricerca grazie a un "SOS" gigante scritto sulla sabbia. I tre, partiti da un atollo della Micronesia per un'escursione in barca, non avevano mai fatto rientro alla base, ed era così scattato l'allarme. Tre giorni dopo sono stati individuati da un aereo dell'aeronautica australiana, che ha poi inviato un elicottero per recuperarli.